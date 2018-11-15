В Кемерове из горящей девятиэтажки спасли 26 человек

СЕГОДНЯ 05:04 2018-11-15T05:15:57+03:00

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Ночью в Кемерове загорелся девятиэтажный дом на проспекте Московский. Пожарные спасли 26 человек из задымленного здания.

В 03.31 спасатели получили сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на проспекте Московский. На место выехали 11 пожарных машин и 36 спасателей.

– На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на пятом этаже шел черный дым, наблюдалось открытее горение. По лестнице из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы также по лестничным маршам спасли 26 человек. Жители горящей квартиры эвакуировались сами, в госпитализации не нуждались, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар был ликвидирован в 03:58. В комнате обгорели мебель и вещи на площади 18 квадратных метров, также сгорели вещи на балконе площадью шесть квадратных метров. Предварительна причина возгорания – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.