В Кузбассе повторно закрыли опасную обогатительную фабрику

СЕГОДНЯ 05:46 2018-11-15T05:46:34+03:00

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В Кузбассе повторно приостановили деятельность одной из обогатительных фабрик. В работе предприятия выявлены нарушения, опасные для жизни.

Сибирское управление Ростехнадзора проверило производственный объект «Обогатитель», находящийся в городе Киселевске. В ходе проверки здесь было обнаружено множество нарушений норм и правил промышленной безопасности. В частности, общество с ограниченной ответственностью эксплуатирует опасный объект II класса опасности, который не зарегистрирован в госреестре опасных производственных объектов. Кроме того, у предприятия нет лицензии на использование взрывоопасных и химически опасных производственных объектов.

Также специалисты установили, что фабрика не имеет проектной, технической и разрешительной документации. Все выявленные нарушения представляют собой угрозу жизни и здоровью работников предприятия.

Материалы с результатами проверки были переданы в суд, который постановил приостановить деятельность опасного объекта на 90 суток, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что фабрику уже закрывали с июля по октябрь. За это время руководство предприятия должно было устранить выявленные ранее нарушения.