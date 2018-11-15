В Кузбассе два депутата лишились своих полномочий
В Белове два депутата досрочно лишились своих полномочий по требованию прокуратуры. Народные избранники скрывали свои доходы.
Прокуратура Белова выяснила, что два депутата городского округа предоставили неполные сведения о своих доходах.
– В сентябре прокуратурой было установлено, что один из депутатов указал не все доходы, который получил он и его супруга за 2017 год, а также финансовые обязательства. Другой депутат «забыл» указать квартиру, которая находится в его собственности, и доход от продажи лодки, – рассказали в областной прокуратуры.
Прокурор Белорва потребовал от Совета народных депутатов Краснобродского городского округа рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, нарушивших закон. Один из депутатов сложил полномочия. Полномочий второго депутата лишил Совет народных депутатов.