2018-11-15T07:28:05+03:00
Общество

В Кузбассе два депутата лишились своих полномочий

Народные избранники скрывали доходы
Кирилл ЧАЩИН
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В Белове два депутата досрочно лишились своих полномочий по требованию прокуратуры. Народные избранники скрывали свои доходы.

Прокуратура Белова выяснила, что два депутата городского округа предоставили неполные сведения о своих доходах.

– В сентябре прокуратурой было установлено, что один из депутатов указал не все доходы, который получил он и его супруга за 2017 год, а также финансовые обязательства. Другой депутат «забыл» указать квартиру, которая находится в его собственности, и доход от продажи лодки, – рассказали в областной прокуратуры.

Прокурор Белорва потребовал от Совета народных депутатов Краснобродского городского округа рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, нарушивших закон. Один из депутатов сложил полномочия. Полномочий второго депутата лишил Совет народных депутатов.

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