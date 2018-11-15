Кемеровчанина-должника арестовали за уклонение от обязательных работ

СЕГОДНЯ 07:37 2018-11-15T07:38:24+03:00

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В Кемерове местного жителя-должника, который уклонился от обязательных работ, арестовали на пять суток. Причем срок не освободил его от 160 часов работ.

В отделе судебных приставов по Рудничному району было возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя-должника. Ему было назначено 160 часов обязательных работ. Отрабатывать наказание он должен был в одной из управляющих компаний Кировского района, однако к работам ни разу не приступил.

- Судебным приставом-исполнителем трижды был зафиксирован отказ от выполнения работ и невыход на работу, что послужило основанием для привлечением гражданина к административной ответственности за уклонение от отбывания обязательных работ, - сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Суд наказал горожанина административным арестом на пять суток, которые он должен будет провести в спецприемнике МВД Кемерова. Стоит отметить, что мужчина не освобожден от выполнения обязательных работ. После отбывания срока кемеровчанину все же придется отработать 160 часов.