В Кузбассе профинансируют лучшие высокотехнологические стартапы

СЕГОДНЯ 08:35 2018-11-15T08:36:16+03:00

Изменить размер текста: A A

На XVзаседании «Клуба инвесторов Кузбасса», которое проходило накануне в Кузбасском технопарке по председательством Сергея Цивилева, сообщили решение создать первый за Уралом «посевной» инвестиционный фонд.

Благодаря этому фонду будут финансировать высокотехнологические стартапы, а портфель проектов будет формироваться из проектных работ выпускников акселератора Кузбасского технопарка «Генезис».

- Работа «Клуба инвесторов Кузбасса» нужна и полезна для развития региона. Это значит, что собственными силами мы сможем исполнить все те амбициозные задачи, которые перед нами стоят, - подчеркнул Сергей Цивилев

К слову, на заседании «Клуба инвесторов» говорилось и о реализованных проектах – завершении строительства фермы по выращиванию грибов в Прокопьевском районе, победе в конкурсе Минэкономразвития РФ на софинансирование из федерального бюджета проекта строительства индустриального парка «Западный» в Кемерове, вводе в эксплуатацию первой очереди конно-спортивного клуба «Джамп» в Новокузнецком районе и многом другом.