Кемеровчан возмутил транспортный коллапс во дворе

СЕГОДНЯ 09:02 2018-11-15T09:16:07+03:00

Каждое утро горожане наблюдают, как десятки авто не могут разъехаться

Изменить размер текста: A A

В Кемерове местных жителей возмутил транспортный коллапс, который каждое утро образуется в их дворе. Горожане ежедневно наблюдают, как здесь не могут разъехаться несколько десятков машин.

Фотографиями автомобильных заторов во дворах домов на проспекте Ленина, 58 и проспекте Октябрьском, 3А поделилась кемеровчанка Наталья Тюменцева. На кадрах видно, как несколько десятков машин пытаются разъехаться на небольшой придомовой территории.

«Такой транспортный коллапс каждое утро наблюдается на подъезде к гимназии №41 и детскому саду №163. Родители, можно же своего ребенка высадить на стоянке около Росреестра, и прогуляется он 200 метров, ничего не случится, а то каждый пытается к крыльцу подвезти, - пожаловалась кемеровчанка в группе «Мэру на заметку» на Facebook.

Женщина отметила, что машины ездят даже по пешеходным дорожкам, из-за чего детям, которые живут в рядом расположенных домах, рискуя жизнью, пробираются между ними. Также кемеровчанка раздражена поведением автолюбителей, которые в часы-пик пытаются срезать путь через указанные дворы. Она попросила мэрию установить во дворах шлакбаумы, чтобы доступ имели только жильцы дома.

Стоить отметить, что решение об установке шлакбаумов должно приниматься не администрацией, а самими собственниками жилья.