В Шерегеше выберут короля и королеву сезона

СЕГОДНЯ 10:22 2018-11-15T10:22:53+03:00

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В Шерегеше впервые выберут короля и королеву сезона. За эти звания смогут побороться участники массового спуска 17 ноября.

Как сообщили в областном департаменте молодежной политики и спорта, в день открытия горнолыжного сезона в Шерегеше среди участников массового спуска на горе Зеленая выберут «Короля сезона» и «Королеву сезона». Они получать «золотой» ски-пасс, 12 часов отдыха в термальном центре, ужин в ресторане и бесплатный прокат инвентаря на протяжении всего сезона.

– Королевские звания получат самые стильные участники массового спуска на открытии сезона. Жюри будет оценивать не только выбранный стиль одежды, но и красоту самого катания, достойного такого высокого титула, — подчеркнули в департаменте.

Как отмечают в департаменте, регистрация участников массового спуска начнется в субботу в 12.30 на верхней станции подбрасывающего подъемника у горы Зеленая.