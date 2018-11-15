В Шерегеше выберут короля и королеву сезона
В Шерегеше впервые выберут короля и королеву сезона. За эти звания смогут побороться участники массового спуска 17 ноября.
Как сообщили в областном департаменте молодежной политики и спорта, в день открытия горнолыжного сезона в Шерегеше среди участников массового спуска на горе Зеленая выберут «Короля сезона» и «Королеву сезона». Они получать «золотой» ски-пасс, 12 часов отдыха в термальном центре, ужин в ресторане и бесплатный прокат инвентаря на протяжении всего сезона.
– Королевские звания получат самые стильные участники массового спуска на открытии сезона. Жюри будет оценивать не только выбранный стиль одежды, но и красоту самого катания, достойного такого высокого титула, — подчеркнули в департаменте.
Как отмечают в департаменте, регистрация участников массового спуска начнется в субботу в 12.30 на верхней станции подбрасывающего подъемника у горы Зеленая.