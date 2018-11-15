2018-11-15T10:56:26+03:00
Общество

Будет холодно: синоптики Кузбасса дали предварительный прогноз погоды на Новый год

Температура воздуха может опуститься до -29 градусов
Екатерина РОМАНОВА
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Будет холодно: синоптики Кузбасса дали предварительный прогноз погоды на Новый годБудет холодно: синоптики Кузбасса дали предварительный прогноз погоды на Новый годФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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До Нового года осталось всего полтора месяца, и многие кузбассовцы уже интересуются: какой чем порадует погода в последние дни уходящего года? Об этом мы спросили у пресс-секретаря Кемеровского гидрометцентра.

- Пока сложно говорить однозначно, какой будет погода на Новый год, но, судя по предварительным прогнозам, третья декада декабря у нас будет морозной, - рассказала Наталья Полуэктова. – Ночные отметки могут понижаться до -29 градусов, а дневные составят -18…-23 градусов.

В начале месяца Кузбасс ощутит на себе влияние циклонов и антициклонов, которые придадут погоде переменчивый характер, а вот в конце месяца сибирский антициклон вступит в свои права и выморозит регион к праздничным выходным. Так что новогоднюю ночь кузбассовцам лучше всего провести в дружной, а главное – теплой компании.

Однако какими бы морозными ни были предновогодние ночи, средняя температура декабря будет находиться в рамках климатической нормы. В первой и второй декадах декабря по ночам ожидается от -10 до -15 градусов, местами – до -28 градусов. Днем будет значительно теплее: в пределах -4…-8, а местами до -15 градусов.

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