Кемерово и Новокузнецк вошли в пятерку городов с лучшими дорогами

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-15T11:01:51+03:00

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Кемерово и Новокузнецк вошли в пятерку городов России с лучшими дорогами. Лучше наших дороги только в Тюмени, Набережных Челнах и Москве.

Специалисты сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, где в России лучшие дороги. Респондентам предлагалось оценить состояние дорог в своем городе как «отличное», «хорошее», «удовлетворительное» или «неудовлетворительное».

В лидерах рейтинга оказалась Тюмень со средним баллом 4,25 – 40 процентов горожан назвали тюменские дороги отличными, 47 процентов – хорошими и только 10 процентов – удовлетворительными. На втором месте оказались дороги Набережных Челнов с баллом в 3,75 и Москвы – 3,57 балла.

Кемеровские дороги получили 3,5 балла, новокузнецкие – 3,48 и замкнули лидерскую пятерку, сообщили РИА-Новости.

Самые плохие дороги, по результатам исследования, оказались во Владивостоке. Анализ был произведен в период с 25 октября по 12 ноября среди 37 городов с населением более 500 тысяч человек. От каждого города голосовали по 500 человек. В Москве и Санкт-Петербурге выбрали большее количество респондентов – в голосовании участвовало по тысяче человек.