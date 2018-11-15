В Междуреченске детскую площадку разобрали через час после установки

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-15T11:54:29+03:00

Рабочие разбирают детскую площадку через час после того, как установили

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В одном из дворов Междуреченска установили детскую площадку, а уже через час разобрали и увезли. Горожан возмутило такое отношение к местным жителям.

В Сети появилось видео, что во двор дома №5 на улице Октябрьской привезли детскую площадку. Комплекс установили прямо на снег, сфотографировали, а затем начали разбирать и складывать обратно в грузовой автомобиль. В итоге новая детская площадка не простояла во дворе и часа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/677888" frameborder="0"></iframe> В Междуреченске разобрали детскую площадку через час после установки.

Жительница, записавшая видео, возмутилась, что площадку установили для галочки, а после фотоотчета увезли.

В администрации города «Комсомольской правде» пояснили, что детскую площадку в этом дворе устанавливали в тестовом режиме.

- Благоустройство данной территории имеет свою цель – создать комплекс современных детских и взрослых игровых площадок, скомбинировать места для активного, спокойного, интеллектуального времяпрепровождения. Видеоматериал отражает проведение теста, - сообщили в администрации Междуреченска.