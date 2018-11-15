В Междуреченске детскую площадку разобрали через час после установки
В одном из дворов Междуреченска установили детскую площадку, а уже через час разобрали и увезли. Горожан возмутило такое отношение к местным жителям.
В Сети появилось видео, что во двор дома №5 на улице Октябрьской привезли детскую площадку. Комплекс установили прямо на снег, сфотографировали, а затем начали разбирать и складывать обратно в грузовой автомобиль. В итоге новая детская площадка не простояла во дворе и часа.
В Междуреченске разобрали детскую площадку через час после установки.
Жительница, записавшая видео, возмутилась, что площадку установили для галочки, а после фотоотчета увезли.
В администрации города «Комсомольской правде» пояснили, что детскую площадку в этом дворе устанавливали в тестовом режиме.
- Благоустройство данной территории имеет свою цель – создать комплекс современных детских и взрослых игровых площадок, скомбинировать места для активного, спокойного, интеллектуального времяпрепровождения. Видеоматериал отражает проведение теста, - сообщили в администрации Междуреченска.