При губернаторе Кузбасса появится Совет по образованию

СЕГОДНЯ 14:26 2018-11-15T14:27:25+03:00

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В Кемеровской области появится Совет по образованию при губернаторе. Об этом на заседании совета ректором объявил Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что этот орган будет заниматься разработкой, внедрением и продвижением различных образовательных программ. Планируется, что в Совете будут действовать комитеты – от дошкольного образования до вузовского.

- Нам необходимо поднимать уровень образования. При этом обучением должны быть охвачены все кузбассовцы, начиная от 1,5 лет, - отметил Цивилев.

На том же заседании губернатор рассказал о планах Кузбасса по созданию научно-образовательного центра мирового уровня.