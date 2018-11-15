В Новокузнецке обнаружили склад с опасными химикатами: проверка слуха

СЕГОДНЯ 18:16 2018-11-15T18:22:10+03:00

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В социальных сетях появились сообщения о том, что в одном из полуразвалившихся зданий, которое находится в Центральном районе, обнаружен целый склад опасных химикатов.

По словам очевидцев, химикаты хранились в полуразвалившемся здании неподалеку от магазинов, складов, офисов, причем выпущены опасные вещества были еще в конце прошлого века. Увы, установить, кто именно мог оставить после себя такое «наследство», сегодня вряд ли возможно.

К слову, рядом с баночками и пакетиками обнаружились ртутьсодержащие лампы – не исключено, что их поставили здесь лишь потому, что не хотели проводить утилизацию по всем правилам – об этом сообщает nk-tv.com. С вопросом, что случилось с опасным приветом из прошлого мы обратились Управление по защите населения и территории города Новокузнецка.

- Наши спасатели на улицу Пирогова, где были обнаружены реагенты, - прокомментировал начальник отдела планирования, обучения и связи с общественностью Управления защиты населения и территорий города Новокузнецка Владимир Кузнецов. – Также на месте работали специалисты Роспотребнадзора, подтвердили, что химикаты не представляют опасности для населения. Наши сотрудники вывезли все, что было обнаружено на этом «складе».