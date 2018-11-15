2018-11-15T18:22:10+03:00
Происшествия

В Новокузнецке обнаружили склад с опасными химикатами: проверка слуха

На месте работали спасатели и специалисты Роспотребнадзора
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: nk-tv.comФото: nk-tv.com
Изменить размер текста:

В социальных сетях появились сообщения о том, что в одном из полуразвалившихся зданий, которое находится в Центральном районе, обнаружен целый склад опасных химикатов.

По словам очевидцев, химикаты хранились в полуразвалившемся здании неподалеку от магазинов, складов, офисов, причем выпущены опасные вещества были еще в конце прошлого века. Увы, установить, кто именно мог оставить после себя такое «наследство», сегодня вряд ли возможно.

К слову, рядом с баночками и пакетиками обнаружились ртутьсодержащие лампы – не исключено, что их поставили здесь лишь потому, что не хотели проводить утилизацию по всем правилам – об этом сообщает nk-tv.com. С вопросом, что случилось с опасным приветом из прошлого мы обратились Управление по защите населения и территории города Новокузнецка.

- Наши спасатели на улицу Пирогова, где были обнаружены реагенты, - прокомментировал начальник отдела планирования, обучения и связи с общественностью Управления защиты населения и территорий города Новокузнецка Владимир Кузнецов. – Также на месте работали специалисты Роспотребнадзора, подтвердили, что химикаты не представляют опасности для населения. Наши сотрудники вывезли все, что было обнаружено на этом «складе».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При губернаторе Кузбасса появится Совет по образованию
Неожиданно свободно: на кемеровских улицах нет пробок
В Кузбассе планируют создать научно-образовательный центр мирового уровня
Одна авиакомпания отказалась летать вечером из Кемерова в Москву
От похолодания к потеплению: в выходные в Кузбассе будет переменчивая погода
В Междуреченске детскую площадку разобрали через час после установки
Кемерово и Новокузнецк вошли в пятерку городов с лучшими дорогами
Будет холодно: синоптики Кузбасса дали предварительный прогноз погоды на Новый год
В Шерегеше выберут короля и королеву сезона
ВТБ запустил рефинансирование кредитов на рынке новостроек
Кемеровчан возмутил транспортный коллапс во дворе
В Кузбассе профинансируют лучшие высокотехнологические стартапы
Кемеровчанина-должника арестовали за уклонение от обязательных работ
В Кузбассе два депутата лишились своих полномочий
В Кузбассе повторно закрыли опасную обогатительную фабрику
В Кемерове из горящей девятиэтажки спасли 26 человек
В Кузбассе появился еще один генерал
В Кузбассе задержали похитителя женских колгот
В Новокузнецке пройдет суд по делу обманутых туристов «Кругосвета»
Жительнице Кемерова пересадили печень за счет дополнительной квоты
Жителей Кузбасса предупреждают о метелях
Дед Мороз приехал к детям в поселок Трещевский
В Кемерове трамвай столкнулся с автобусом
В Кемерове иномарка сбила мужчину
Новокузнецкие полицейские объявили в розыск опасных преступников
«Переключал песню»: Житель Кузбасса без прав сбил пешехода
В Кемерове карманница обворовала школьницу в автобусе