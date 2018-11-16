2018-11-16T04:02:09+03:00
Происшествия

В Кузбассе осудили преступника с оттопыренными ушами

Мужчина украл с предприятия деньги и поджег его
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В Кузбассе осудили преступника с оттопыренными ушамиВ Кузбассе осудили преступника с оттопыренными ушамиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Новокузнецком районе осудили преступника, который украл с предприятия деньги, а потом поджег помещение, чтобы скрыть следы. Мужчину нашли по особой примете – оттопыренные уши.

В мае в полицию обратился владелец предприятия, расположенного в поселке Елань. Он сообщил, что ночью в служебное помещение проник неизвестный, который похитил из одежды нескольких сотрудников деньги, а потом поджег комнату. Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей.

Камеры видеонаблюдения запечатлели похитителя. Несмотря на то, что преступление было совершено ночью, преступника выдала особая примета – у него оттопыренные уши. Оказалось, что кражу и поджог совершил 27-летний ранее судимый житель Новокузнецка. Также в ходе расследования было установлено, что мужчина причастен к совершению еще одно преступления на территории поселка Елань.

Суд приговорил новокузнечанина к трем годам колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит полностью возместить причиненный ущерб потерпевшим сторонам, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчан встревожили пожарные машины возле цирка
Накурили: из-за жалоб на дым в Новокузнецке закрыли кальянную
К новокузнецкой больнице №1 присоединят еще три медучреждения
Стало известно, когда кузбасский парламент рассмотрит «антипивной» закон
Пропавшего без вести новокузнечанина нашли в сугробе
В Новокузнецке обнаружили склад с опасными химикатами: проверка слуха
При губернаторе Кузбасса появится Совет по образованию
Неожиданно свободно: на кемеровских улицах нет пробок
В Кузбассе планируют создать научно-образовательный центр мирового уровня
Одна авиакомпания отказалась летать вечером из Кемерова в Москву
От похолодания к потеплению: в выходные в Кузбассе будет переменчивая погода
В Междуреченске детскую площадку разобрали через час после установки
Кемерово и Новокузнецк вошли в пятерку городов с лучшими дорогами