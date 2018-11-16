В Кузбассе осудили преступника с оттопыренными ушами

СЕГОДНЯ 03:59 2018-11-16T04:02:09+03:00

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В Новокузнецком районе осудили преступника, который украл с предприятия деньги, а потом поджег помещение, чтобы скрыть следы. Мужчину нашли по особой примете – оттопыренные уши.

В мае в полицию обратился владелец предприятия, расположенного в поселке Елань. Он сообщил, что ночью в служебное помещение проник неизвестный, который похитил из одежды нескольких сотрудников деньги, а потом поджег комнату. Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей.

Камеры видеонаблюдения запечатлели похитителя. Несмотря на то, что преступление было совершено ночью, преступника выдала особая примета – у него оттопыренные уши. Оказалось, что кражу и поджог совершил 27-летний ранее судимый житель Новокузнецка. Также в ходе расследования было установлено, что мужчина причастен к совершению еще одно преступления на территории поселка Елань.

Суд приговорил новокузнечанина к трем годам колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит полностью возместить причиненный ущерб потерпевшим сторонам, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.