2018-11-16T04:59:51+03:00
Общество

Стало известно, когда кузбасский парламент рассмотрит «антипивной» закон

В СНДКО обсудили плюсы и минусы законопроекта
Екатерина БОРМОТОВА
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Депутаты считают, что плюсов от принятия закона больше, чем минусовДепутаты считают, что плюсов от принятия закона больше, чем минусовФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Совете народных депутатов Кемеровской области прошло заседание комитета по вопросам предпринимательства и инноваций. Основной темой обсуждения стал так называемый «антипивной» закон, который хотят принять в Кузбассе.

Официальной законопроект носит название «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О некоторых вопросах в сфере государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской области».

В рамках встречи собравшиеся рассмотрели все аспекты указанного законопроекта. В частности, повлияет ли принятие закона на инвестиционный климат в регионе, будут ли ущемлены права малого бизнеса, скажется новый закон положительно на здоровье кузбассовцев и состоянии общественного порядка в городах и районах, пострадает ли областной бюджет.

Эксперты высказали разные точки зрения, однако депутаты посчитали, что плюсов от введения закона все-таки больше. Самый главный – снижение количества правонарушений и спокойствие жителей спальных районов.

Депутаты профильного комитета решили вынести законопроект на рассмотрение на очередной сессии кузбасского парламента, которая состоится 21 ноября.

Напомним, с инициативой разработки данного законопроекта выступил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. На данный момент в регионе действует более 1800 пивных точек, причем половина из них располагается на первых этажах многоквартирных домов. Именно они при несоответствии торговой площади требуемому метражу попадут под закон и будут закрыты. К слову, больше всего таких точек в Кемерове и Новокузнецке. Также власти подсчитали, сколько миллионов рублей в случае принятия закона будет терять областной бюджет.

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- Я живу в жилом доме на проспекте Шахтеров, 60б на втором этаже. У нас пивнушек тут четыре штуки, и одна из них прямо под нами. У меня ребенок маленький. Так вот, каждые выходные, а то и в будни, под окнами собираются вечно орущие пьяные женщины и мужчины, музыка на всю катушку, маты и дым от сигарет прямо в окно. Работают они до трех часов ночи, гулянья эти достали уже, - описывает кемеровчанка Оксана Деева довольно типичную для многих дворов картину. (подробности)

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