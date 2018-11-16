К новокузнецкой больнице №1 присоединят еще три медучреждения

СЕГОДНЯ 05:31 2018-11-16T05:31:34+03:00

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В Новокузнецке к городской больнице №1 присоединят больницы №11 и №16. Также первое междучреждение объединят с центром здоровья «Калтанский».

Данные решения былы приняты в рамках реформы системы здравоохранения Кузбасса. По словам заместителя губернатора Елены Малышевой, в больницах №11 и №16 отмечается «кризис управления». На сегодняшний день учреждения не могут оказывать надлежащую помощь жителям из-за своей медицинской и финансовой несостоятельности.

Сейчас перед главным врачом новокузнецкой горбольницы №1 Василием Мальчиковым стоит задача разработать бизнес-план развития учреждения с учетом присоединения к нему этих двух медорганизаций.

- Те виды медицинской помощи, которые оказывались пациентам на базе новокузнецких больниц №11 и №16, необходимо привести в соответствие с современным уровнем оказания помощи, который сегодня обеспечивает городская больница №1 Новокузнецка», - подчеркнула Малышева.

Замгубернатора отметила, что к новокузнецкой городской клинической больнице №1 также будет присоединен центр здоровья «Калтанский», который должен стать реабилитационной базой для крупнейшей медицинской организации Кузбасса.

Ранее общественный совет при департаменте охраны здоровья населения Кузбасса одобрил решение о присоединении к новокузнецкой больнице №1 горбольницы №22. Сейчас ожидается решение учредителей и коллегии администрации Кемеровской области.