2018-11-16T06:06:38+03:00
Общество

Накурили: из-за жалоб на дым в Новокузнецке закрыли кальянную

Жильцы дома с кальянной страдали из-за постоянного дыма.
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке судебные приставы приостановили работу кальянной из-за сильного дыма.В Новокузнецке судебные приставы приостановили работу кальянной из-за сильного дыма.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В течение месяца в Новокузнецке не будет работать одна из кальянных. Причиной закрытия стал дым, который мешал местным жителями.

На первом этаже одного из жилых домов в центре Новокузнецка некоторое время назад открылась кальянная. Как оказалось, вытяжка бара расположена под окном одной из квартир, и именно в этой квартире живет семья с тремя детьми. У детей – бронхиальная астма, поэтому их мать с особым вниманием относится к чистоте воздуха, которым дышат дети. Когда же из вытяжки прямо в квартиру стал попадать табачный дым, женщина забила тревогу. Она обратилась в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Новокузнецку, и позже специалисты ведомства подтвердили, дым мешает не только матери троих детей. Запах курительных смесей и табака проникал в квартиры и других жителей дома, создавая неприятную атмосферу и создавая угрозу здоровью.

- Суд установил, что данное нарушение несет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе детей, и признал собственника бара паровых коктейлей виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Кемеровской области. – Суд постановил приостановить деятельность кальянной на 30 суток.

Помещение бара опечатано, кальянная перестала дымить – по крайней мере, на месяц.

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