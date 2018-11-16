Накурили: из-за жалоб на дым в Новокузнецке закрыли кальянную

СЕГОДНЯ 06:06 2018-11-16T06:06:38+03:00

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В течение месяца в Новокузнецке не будет работать одна из кальянных. Причиной закрытия стал дым, который мешал местным жителями.

На первом этаже одного из жилых домов в центре Новокузнецка некоторое время назад открылась кальянная. Как оказалось, вытяжка бара расположена под окном одной из квартир, и именно в этой квартире живет семья с тремя детьми. У детей – бронхиальная астма, поэтому их мать с особым вниманием относится к чистоте воздуха, которым дышат дети. Когда же из вытяжки прямо в квартиру стал попадать табачный дым, женщина забила тревогу. Она обратилась в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Новокузнецку, и позже специалисты ведомства подтвердили, дым мешает не только матери троих детей. Запах курительных смесей и табака проникал в квартиры и других жителей дома, создавая неприятную атмосферу и создавая угрозу здоровью.

- Суд установил, что данное нарушение несет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе детей, и признал собственника бара паровых коктейлей виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Кемеровской области. – Суд постановил приостановить деятельность кальянной на 30 суток.

Помещение бара опечатано, кальянная перестала дымить – по крайней мере, на месяц.