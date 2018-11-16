2018-11-16T07:47:30+03:00
Происшествия

Тройное ДТП в Кузбассе: один погибший, трое травмированных

ДТП случилось утром 16 ноября в Беловском районе
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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В Беловском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб и трое получили травмы.

Смертельное ДТП с участием КамАЗа, микроавтобуса и легкового автомобиля случилось 16 ноября около 08:40 в Беловском районе – на 33 километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк». Сейчас сотрудники полиции уже установили предварительно, как все происходило.

Водитель автомобиля ИЖ «Ода» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В это же время навстречу отечественной легковушки ехал КамАЗ. Машинам удалось не столкнуться, и удар прошел по касательной. Но после этого грузовик также выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с микроавтобусом SsangYong Istana.

Результат ДТП ужасен: четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Врачи скорой помощи оказали необходимую помощь, однако один из пострадавших скончался в карете скорой помощи. Остальные были доставлены в больницу.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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