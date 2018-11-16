В Мысках компания задолжала работникам почти три миллиона заработной платы

СЕГОДНЯ 08:09 2018-11-16T08:09:31+03:00

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В Мысках по требованию прокуратуры работникам предприятия ООО «Притомское ЖКХ» вернули долги по зарплате. Нарушение трудового законодательства было выявлено в ходе проверки. Выяснилось, что 50 сотрудников не получали зарплату за июль, август и сентябрь, в связи с чем образовалась задолженность в размере 2 млиллионов 941 тысячи рублей.

-По результатам проверки прокурор города возбудил в отношении директора предприятия дело об административном правонарушении, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. - Кроме того, по факту невыплаты заработной платы руководителю организации внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства. По результатам их рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.