Очевидцы сняли видео на месте тройного ДТП в Кузбассе

СЕГОДНЯ 08:47 2018-11-16T09:00:31+03:00

В ДТП с участием КамАЗа и микроавтобуса три пострадавших и один погибший [видео]

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Очевидцы выложили в сеть видео с последствиями страшного ДТП, которое случилось утром 16 ноября около 08:40. В Беловском районе столкнулись сразу три автомобиля – отечественная легковушка, микроавтобус и КамАЗ

На страшных кадрах видно, что меньше всего пострадал отечественный автомобиль – на него пришелся удар по касательной. А вот микроавтобус и КамАЗ буквально повисли на ограждении дороги. Все пострадавшие находились в момент аварии в микроавтобусе. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Один из них позже скончался в карете скорой помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/678031" frameborder="0"></iframe> Тройное ДТП в Кузбассе.Видео: vk.com, "Регион 42", Сергей Ворнаков

Напомним, ДТП случилось сегодня утром на автодороге «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк». По предварительным данным, водитель автомобиля ИЖ «Ода» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и там по касательной столкнулся с КамАЗом. Грузовик, в свою очередь, также выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Один из пассажиров микроавтобуса скончался в карете скорой помощи, еще трое доставлены в больницу.