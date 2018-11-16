Очевидцы сняли видео на месте тройного ДТП в Кузбассе
Очевидцы выложили в сеть видео с последствиями страшного ДТП, которое случилось утром 16 ноября около 08:40. В Беловском районе столкнулись сразу три автомобиля – отечественная легковушка, микроавтобус и КамАЗ
На страшных кадрах видно, что меньше всего пострадал отечественный автомобиль – на него пришелся удар по касательной. А вот микроавтобус и КамАЗ буквально повисли на ограждении дороги. Все пострадавшие находились в момент аварии в микроавтобусе. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Один из них позже скончался в карете скорой помощи.
Тройное ДТП в Кузбассе.Видео: vk.com, "Регион 42", Сергей Ворнаков
Напомним, ДТП случилось сегодня утром на автодороге «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк». По предварительным данным, водитель автомобиля ИЖ «Ода» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и там по касательной столкнулся с КамАЗом. Грузовик, в свою очередь, также выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Один из пассажиров микроавтобуса скончался в карете скорой помощи, еще трое доставлены в больницу.
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