В Юрге ночью загорелся магазин аудиотехники

СЕГОДНЯ 09:02 2018-11-16T09:02:05+03:00

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Ночью 16 ноября в Юрге на улице Машиностроителей загорелся магазин аудиотехники, расположенный в пятиэтажном доме. Сигнал о СП поступил сотрудникам МЧС в 3.16 ночи, после чего на место незамедлительно было направлено семь человек и три единицы техники.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, на момент прибытия специалистов из окна магазина шел дым. В результате пожара в помещении размером 6 на 6 метров обгорели вещи, бытовая и аудиотехника. Общая площадь пожара составила два квадратных метра.

В качестве предварительной причины пожара называется неосторожное обращение с огнем. Сумма ущерба магазину устанавливается.