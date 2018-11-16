В Кузбассе отменили оправдательный приговор тайгинскому «Водоканалу»
В Кузбассе по представлению прокурора отменен оправдательный приговор руководству тайгинского «Водоканала». Должностные лица обвинялись в том, что оказывали услуги по водоснабжению, не отвечающие требованиям безопасности людей, в том числе малолетних детей. Также один из фигурантов дела обвинялся в сокрытии информации о нарушениях в поставке питьевой воды населению.
Анжеро-Судженский городской суд, где рассматривалось уголовное дело, оправдал обвиняемых, не увидев в их действиях состава преступления, однако 31 октября дело рассмотрел Кемеровский областной суд и принял другое решение.
-Суд согласился с доводами государственного обвинителя и потерпевших и отменил оправдательный приговор в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела и существенным нарушением уголовно – процессуального закона Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.
Сейчас уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.