В Кузбассе отменили оправдательный приговор тайгинскому «Водоканалу»

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-16T09:15:19+03:00

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В Кузбассе по представлению прокурора отменен оправдательный приговор руководству тайгинского «Водоканала». Должностные лица обвинялись в том, что оказывали услуги по водоснабжению, не отвечающие требованиям безопасности людей, в том числе малолетних детей. Также один из фигурантов дела обвинялся в сокрытии информации о нарушениях в поставке питьевой воды населению.

Анжеро-Судженский городской суд, где рассматривалось уголовное дело, оправдал обвиняемых, не увидев в их действиях состава преступления, однако 31 октября дело рассмотрел Кемеровский областной суд и принял другое решение.

-Суд согласился с доводами государственного обвинителя и потерпевших и отменил оправдательный приговор в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела и существенным нарушением уголовно – процессуального закона Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.