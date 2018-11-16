Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает День рождения

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-16T10:27:13+03:00

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В пятницу, 16 ноября, свой День рождения празднует глава города Кемерово Илья Середюк. Ему исполнилось 43 года.

Илья Середюк родился в областном центре, в 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии» с квалификацией – инженер-экономист.

Свою трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи, затем – советником первого заместителя губернатора. С 1999 по 2003 Илья Середюк занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области, далее был назначен начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации города Кемерово, а в 2006 году стал заместителем главы города Кемерово.

С 13 марта 2011 года Илья Владимирович занимал пост главы Кемеровского муниципального района, с 2015 года работал замгубернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии.

В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов он был назначен и.о. главы города Кемерово. В сентябре на выборах за его кандидатуру проголосовало 78,57 процента горожан, пришедших на избирательные участки.