2018-11-16T10:25:22+03:00
Происшествия

В Новокузнецке предприниматель случайно оставил без света Кузнецкий мост

Мужчина всего лишь хотел установить киоск возле дома
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке из-за непредусмотрительности одного из предпринимателей без освещения остался Кузнецкий мост.

Накануне в Новокузнецке без освещения остался Кузнецкий мост, соединяющий Центральный район с Кузнецким и Орджоникидзевским. Причиной этого ЧП стало желание предпринимателя Алкишева установить киоск. Предприниматель договорился с жителями дома на улице Запорожской, 1, об установке киоска, согласовал подключение элекртоэнергии с сетевой компанией – то есть, действовал исключительно в рамках закона. Однако одно обстоятельство он не учел.

- Предприниматель упустил очень важную деталь – согласование контура заземления, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка. - В ходе работ этот кабель был пробит.

Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов потребовал привлечь к ответственности собственника киоска и возместить причиненный им ущерб.

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