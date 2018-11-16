2018-11-16T11:00:41+03:00
Общество

Житель Березовского попал в полицию из-за забытого паспорта

За документом он незаконно залез в чужое жилище
Ирина АВТУШКО
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Житель Березовского попал в полицию из-за забытого паспортаЖитель Березовского попал в полицию из-за забытого паспортаФото: Екатерина РОМАНОВА
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22-летний житель города Березовский оказался в полиции из-за того, что забыл паспорт у родственников. В сентябре этого года он пришел в гости к дяде и его супруге. Компания организовала совместное застолье, после окончания которого все покинули дом. Однако через несколько часов молодой человек вспомнил, что забыл у родственников свой паспорт. Вернувшись, на месте он никого не застал и позвонил своему дяде. Тот попросил дождаться их либо прийти позже, когда они с супругой вернутся.

- Молодой человек проигнорировал его просьбу, он разбил окно и проник в дом, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области. - Вернувшись домой и увидев разбитое окно, хозяева вызвали сотрудников полиции.

Сейчас молодого человека обвиняют в незаконном проникновении в жилище. Сейчас следствием собраны все доказательства по данному уголовному делу, в связи с чем оно передано в суд.

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