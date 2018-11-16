Ярче и праздничней: новокузнецкие фонтаны засветились огоньками
В Новокузнецке начался зимний сезон у фонтанов. Вместо струй воды, подсвеченных разноцветными прожекторами, они раскрасились яркими огоньками.
Городские фонтаны Новокузнецка сменили привычный летний облик на зимний. Теперь на площади возле администрации и на Театральной площади каждый день включается подсветка, и на двух фонтанах начинает замысловатая игра огоньков. После демонтажа трубопроводного оборудования и монтажа зимней подсветки вечером 15 ноября замерцали первые огни. Один цвет сменяет другой, а бегущие огоньки создают иллюзию, будто перед нами не тщательно продуманные конструкции, а замерзшие струи разноцветной воды.
Фонтан возле городской администрации вновь радует горожан яркой подсветкойФото: Екатерина РОМАНОВА
Фото: Екатерина РОМАНОВА
Любоваться игрой огней городских фонтанов можно каждый вечер. Единственоне, о чем просят горожан специалисты УДКХиБ – бережно относиться к муниципальному имуществу и не трогать электрооборудование.