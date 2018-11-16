2018-11-16T11:14:09+03:00
Общество

Ярче и праздничней: новокузнецкие фонтаны засветились огоньками

Два главных фонтана вновь радуют горожан яркой подсветкой
Екатерина РОМАНОВА
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Ярче и праздничней: новокузнецкие фонтаны засветились огонькамиЯрче и праздничней: новокузнецкие фонтаны засветились огонькамиФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке начался зимний сезон у фонтанов. Вместо струй воды, подсвеченных разноцветными прожекторами, они раскрасились яркими огоньками.

Городские фонтаны Новокузнецка сменили привычный летний облик на зимний. Теперь на площади возле администрации и на Театральной площади каждый день включается подсветка, и на двух фонтанах начинает замысловатая игра огоньков. После демонтажа трубопроводного оборудования и монтажа зимней подсветки вечером 15 ноября замерцали первые огни. Один цвет сменяет другой, а бегущие огоньки создают иллюзию, будто перед нами не тщательно продуманные конструкции, а замерзшие струи разноцветной воды.

Фонтан возле городской администрации вновь радует горожан яркой подсветкой Фото: Екатерина РОМАНОВА

Фонтан возле городской администрации вновь радует горожан яркой подсветкойФото: Екатерина РОМАНОВА

Фото: Екатерина РОМАНОВА

Любоваться игрой огней городских фонтанов можно каждый вечер. Единственоне, о чем просят горожан специалисты УДКХиБ – бережно относиться к муниципальному имуществу и не трогать электрооборудование.

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