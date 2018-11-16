В Шерегеше заблудились четыре туристки из Красноярска

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-16T11:22:45+03:00

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В Шерегеше заблудились четыре девушки из Красноярска. Трех сноубордисток и лыжницу выводили с подножья горы Мустаг спасатели.

Инцидент произошел в среду вечером с тремя сестрами и их подругой из Красноярска. Три сноубордистки и лыжница во время спуска с горы Мустаг заблудились в районе водохранилища 3-й ключ. Как отметили спасатели, в этом месте часто теряются туристы.

– Туристки сами позвонили спасателям по сотовому телефону и рассказали, что потерялись. По совету спасателей девушки выяснили свои координаты при помощи смартфона, – рассказали «Комсомольской правде» в агентстве по защите населения и территории Кемеровской области. – На поиски туристок в 17.55 отправились два человека. Следуя по координатам, спасатели заметили следы туристок и по ним вышли к девушкам. Нашли их в 19.10. Сноубордисток поставили на снегоступы. Второй спасатель на лыжах сопровождал лыжницу.

Жительниц Красноярска благополучно эвакуировали к подножью горы Зеленая. Отмечается, что туристки не пострадали.