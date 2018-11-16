Кузбассовец не поздравил сына с днем рождения и погиб от руки родственника

СЕГОДНЯ 11:29 2018-11-16T11:29:39+03:00

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В Кузбассе 26-летний парень убил родственника, забывшего поздравить своего сына с праздником.

По версии следствия, в июне текущего года обвиняемый в алкогольном опьянении пришел разобраться с бывшим сожителем матери, который был отцом его сводного брата. Молодого человека злило, что тот никак не участвует в жизни ребенка и не выплачивает алименты на его содержание. Поводом стал еще один случай безразличного отношения – мужчина забыл поздравить мальчика с днем рождения. Увидев, что мать из-за этого сильно расстроена и плачет, обвиняемый отправился к бывшему отчиму домой. Там он сначала избил 47-летнего мужчину, а потом вытащил его на улицу и ударил ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте, а злоумышленник сразу же скрылся.

- Очевидцем конфликтной ситуации был знакомый обвиняемого, он вызвал сотрудников полиции. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СУ СК России по кемеровской области.

После сбора всех доказательств уголовное дело в отношении березовчанина передано на рассмотрение в суд.