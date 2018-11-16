Новокузнецкий аэропорт теперь называется по-новому

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-16T12:24:10+03:00

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Международный аэропорт «Спиченково» сменил название – теперь на фасаде здания аэровокзала красуется новая надпись.

Дать аэропорту, расположенному неподалеку от Новокузнецка, имя летчика-космонавта Бориса Волынова предложили еще в сентябре 2018 года. Идею переименования активно поддержал и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. А в конце сентября депутаты областного Совета народных депутатов единогласно поддержали переименование аэропорта.

И вот накануне на фасаде здания появилось новое название воздушной гавани – «Аэропорт имени Б. В. Волынова».

Напомним, Борис Волынов провел свое детство и юность в городе Прокопьевске Кемеровской области. Мечтал стать летчиком и приложил все усилия для того, чтобы его мечта сбылась. В 1960 году был зачислен в отряд космонавтов. Совершил два полета в космос – в 1969 и 1976 года, неоднократно был дублером. В обще сложности провел в космосе 49 суток.