2018-11-16T12:36:30+03:00
Общество

Жертва телефонного мошенника из кузбасской колонии стала его соучастницей

В общей сложности они похитили 1,3 миллиона рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Поверив мошенникам, люди отдавали им деньги.Поверив мошенникам, люди отдавали им деньги.Фото: Валерий РОМАНОВ
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В Кемеровской области осудили серийного телефонного мошенника и его соучастницу, похитивших около 1,3 миллиона рублей.

35-летний осужденный, отбывающий наказание в одной из кузбасских исправительных колоний, решил подзаработать. Он сумел раздобыть мобильный телефон, а потом стал звонить жителям разных регионов. Он представлялся сыном, внуком или другом, который оказался в беде и остро нуждался в деньгах. Наивные люди переводили ему деньги, а одна из жертв – 31-летняя жительница Подольска – перечислила «родственнику» 47 тысяч рублей. Но оказалось, что женщина так обаяла мошенника, что он позвонил ей снова, вернул все деньги и предложил процент от участия в преступлениях. Та согласилась стать соучастницей, и теперь потерпевшие переводили деньги на ее карту, а она потом перенаправляла деньги на другие счета. По семи эпизодам, которые удалось доказать следователям, преступники присвоили около 1,3 миллиона рублей.

Мошенник, отбывавший срок за убийство человека, был приговорен к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы. А его обаятельная сообщница – к четырем годам лишения свободы условно. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, они должны вернуть потерпевшим деньги.

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