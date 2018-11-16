Сбербанк запустил начисление повышенных бонусов СПАСИБО
Когда вы будете расплачиваться в кафе и ресторанах кредитными картами, оформленными с 15 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г., Сбербанк вам начислит 10 процентов бонусов СПАСИБО.
Игорь Ковалев, исполнительный директор по развитию кредитных карт дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» Сбербанка
- Мы стараемся сделать использование наших кредитных карт не только удобным, но и выгодным. Акция позволит получать повышенные бонусы СПАСИБО до 10 процентов. Обменять их можно на билеты любых авиакомпаний, билеты на концерты, можно оплатить ими покупки в офлайн- и интернет-магазинах. Сделать это можно на сайте программы или в мобильном приложении.
Для оформления карты - только паспорт. Для клиентов с предодобренным предложением кредита, годовое обслуживании - бесплатно в течение срока действия кредитной карты, для остальных - бесплатным будет первый год обслуживания.
Повышенное начисление бонусов СПАСИБО, оформленных кредитных карт в период акции, будет продолжаться до конца мая 2019 г.
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