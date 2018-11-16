2018-11-16T13:17:05+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса разрешила спор с сожителем при помощи кувалды

63-летний мужчина погиб от рук своей сожительницы
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КПФото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

В Кемеровской области перед судом предстанет жительница Тисульского района, избившая кувалдой сожителя. До этого мужчина с женщиной прожили вместе более 30 лет.

В мае 2018 года 60-летняя жительница Тисульского района вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Увидев своего гражданского мужа, она принялась ругаться с ним. Женщина припомнила все обиды: и то, что муж постоянно был чем-то недоволен, и то, что иногда поднимал на нее руку. Сначала супруги ругались на словах, но потом женщина выгнала мужчину на улицу и закрыла дверь изнутри. Тот обиделся, взял в руки кувалду и пригрозил, что выбьет все стекла. Женщина тут же открыла дверь и попыталась забрать кувалду. Отбирая друг у друга инструмент, супруги вместе упали на пол. Женщина сумела перехватить кувалду и ударила ею своего супруга по голове.

В это время женщине позвонил ее сын, и она рассказала о том, что случилось. Сын вызвал скорую помощь, и врачи доставили травмированного мужчину в больницу. Увы, от полученных травм он скончался.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали случившееся в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Цивилев пообещал сохранить вечерние рейсы из Кемерова в Москву
В кузбасском Управлении ФСБ новое назначение
Сбербанк запустил начисление повышенных бонусов СПАСИБО
Жертва телефонного мошенника из кузбасской колонии стала его соучастницей
Новокузнецкий аэропорт теперь называется по-новому
Глава Междуреченска прокомментировал тест с детской площадкой
Кузбассовец не поздравил сына с днем рождения и погиб от руки родственника
В Шерегеше заблудились четыре туристки из Красноярска
Ярче и праздничней: новокузнецкие фонтаны засветились огоньками
Житель Березовского попал в полицию из-за забытого паспорта
В Новокузнецке предприниматель случайно оставил без света Кузнецкий мост
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает День рождения
Журналисты узнали, как за решеткой живет Юрий Мовшин