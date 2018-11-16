Жительница Кузбасса разрешила спор с сожителем при помощи кувалды

СЕГОДНЯ 13:17 2018-11-16T13:17:05+03:00

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В Кемеровской области перед судом предстанет жительница Тисульского района, избившая кувалдой сожителя. До этого мужчина с женщиной прожили вместе более 30 лет.

В мае 2018 года 60-летняя жительница Тисульского района вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Увидев своего гражданского мужа, она принялась ругаться с ним. Женщина припомнила все обиды: и то, что муж постоянно был чем-то недоволен, и то, что иногда поднимал на нее руку. Сначала супруги ругались на словах, но потом женщина выгнала мужчину на улицу и закрыла дверь изнутри. Тот обиделся, взял в руки кувалду и пригрозил, что выбьет все стекла. Женщина тут же открыла дверь и попыталась забрать кувалду. Отбирая друг у друга инструмент, супруги вместе упали на пол. Женщина сумела перехватить кувалду и ударила ею своего супруга по голове.

В это время женщине позвонил ее сын, и она рассказала о том, что случилось. Сын вызвал скорую помощь, и врачи доставили травмированного мужчину в больницу. Увы, от полученных травм он скончался.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали случившееся в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.