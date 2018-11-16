В кузбасском Управлении ФСБ новое назначение

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-16T13:59:16+03:00

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Кузбасское Управление ФСБ возглавил Николай Граборов. Одновременно с этим экс-руководитель кузбасского УФСБ также переведен на новую должность.

Генерал-майор Валерий Белицкий, возглавлявший ведомство с 2015 года, был переведен в Калининградскую область. Здесь он так же возглавил региональное отделение УФСБ.

На смену Белицкому в Кузбасс пришел Николай Граборов, который ранее также стоял во главе региональных отделений. Так, до 2015 года он служил в Краснодарском УФСБ, а затем был переведен на должность заместителя начальника УФСБ по Красноярскому краю.