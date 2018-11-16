Сергей Цивилев пообещал сохранить вечерние рейсы из Кемерова в Москву

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-16T14:21:31+03:00

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Сергей Цивилев официально заявил о том, что вечерние рейсы до Москвы обязательно будут сохранены.

Вечернее авиасообщение Кемерова с Москвой было налажено совсем недавно. Многие уже успели оценить удобство таких рейсов и, по данным администрации Кемеровской области, именно вечернее время вылета пользуется особой популярностью. Однако уже сейчас две авиакомпании решили отказаться от перелетов по этому маршруту. Сначала об этом заявили представители авиакомпании «Икар», а следом за ними – «Аэрофлот». «Аэрофлот» планирует прекратить вечерние рейсы с 10 декабря. Сергей Цивилев заявил, что это – временные трудности, которые необходимо преодолеет.

- Не полетит «Аэрофлот» – полетят другие, - заверил губернатор кемеровской области Сергей Цивилев. - Вечерние рейсы у нас будут.