2018-11-16T14:21:31+03:00
Общество

Сергей Цивилев пообещал сохранить вечерние рейсы из Кемерова в Москву

Запущенный недавно рейс стал популярный у кузбассовцев
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сергей Цивилев официально заявил о том, что вечерние рейсы до Москвы обязательно будут сохранены.

Вечернее авиасообщение Кемерова с Москвой было налажено совсем недавно. Многие уже успели оценить удобство таких рейсов и, по данным администрации Кемеровской области, именно вечернее время вылета пользуется особой популярностью. Однако уже сейчас две авиакомпании решили отказаться от перелетов по этому маршруту. Сначала об этом заявили представители авиакомпании «Икар», а следом за ними – «Аэрофлот». «Аэрофлот» планирует прекратить вечерние рейсы с 10 декабря. Сергей Цивилев заявил, что это – временные трудности, которые необходимо преодолеет.

- Не полетит «Аэрофлот» – полетят другие, - заверил губернатор кемеровской области Сергей Цивилев. - Вечерние рейсы у нас будут.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В кузбасском Управлении ФСБ новое назначение
Сбербанк запустил начисление повышенных бонусов СПАСИБО
Жительница Кузбасса разрешила спор с сожителем при помощи кувалды
Жертва телефонного мошенника из кузбасской колонии стала его соучастницей
Новокузнецкий аэропорт теперь называется по-новому
Глава Междуреченска прокомментировал тест с детской площадкой
Кузбассовец не поздравил сына с днем рождения и погиб от руки родственника
В Шерегеше заблудились четыре туристки из Красноярска
Ярче и праздничней: новокузнецкие фонтаны засветились огоньками
Житель Березовского попал в полицию из-за забытого паспорта
В Новокузнецке предприниматель случайно оставил без света Кузнецкий мост
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает День рождения
Журналисты узнали, как за решеткой живет Юрий Мовшин