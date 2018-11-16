2018-11-16T15:44:52+03:00
Общество

В области создадут «Гильдию гостеприимства Кузбасса»

Она объединит рестораторов и отельеров региона
Ирина АВТУШКО
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Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
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Сергей Цивилев встретился с ведущими рестораторами и отельерами Кузбасса, чтобы обсудить вопросы развития сети гостеприимства Кемеровской области. -Мы намерены стать одним из лидирующих туристических, промышленных, культурных и образовательных центров Сибири и России. Все события, направленные на достижение этих целей, будут связаны с большим потоком людей к нам в регион. Необходимы гостиницы, необходимы пункты питания людей. Я очень надеюсь, что в этих планах вы нас поддержите и примете активное участие, — отметил Сергей Цивилев.

Одним из решений, озвученных в рамках мероприятия, стало создание «Гильдии гостеприимства Кузбасса», которая будет представлять собой ассоциацию рестораторов и отельеров региона. Организация также будет осуществлять тесное взаимодействие с профильными высшими и средними учебными заведениями для решения кадрового вопроса в отрасли и участия в формировании у студентов необходимых профессиональных компетенций. Также участники обсудили проведение в 2019 году в Кузбассе Чемпионата по кулинарному мастерству – «Ресторанный мир», куда будут приглашены известные рестораторы России и мира.

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