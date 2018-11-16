В Кемеровском районе пропал мужчина со шрамом на лбу

СЕГОДНЯ 18:50 2018-11-16T18:51:21+03:00

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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда и сотрудники полиции разыскивают пропавшего в Кемерове Игоря Шадринцева.

54-летний Игорь Шадринцев проживал в поселке Пионер Кемеровского района. 26 октября 2018 года он ушел из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о нем ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Особые приметы: шрам на лбу.

В день исчезновения был одет в сине-серую куртку, серые брюки, черные войлочные ботинки и серую шапку.

Если вам известно местонахождение Игоря Шедринцева, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.