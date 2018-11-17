2018-11-17T03:51:35+03:00
Общество

Кузбассовец с детьми спас девочку от грабителя

Мужчина отозвался на просьбу подростка о помощи
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемеровской области перед судом предстанет житель города Белово, обвиняемый в покушении на грабеж.

14-летняя девушка вместе с подругой гуляли на улице. Девчонки проходили мимо гаражей, когда к ним подошел взрослый мужчина. Он попросил телефон – якобы для того, чтобы позвонить, а когда девушка отказала, схватил ее за руку, прижал к стене гаража и достал из кармана ее джинсов телефон. После этого мужчина стал убегать, а девушка побежала за ним.

Девушка увидела молодого человека, который гулял со своими детьми, и попросила у него помощи. Тот понял, что девушка попала в беду и погнался за грабителем, догнал его, повалил на землю и забрал гаджет. Девушка тут же вызвала полицию, и когда стражи порядка прибыли, молодой отец передал им налетчика.

К слову, налетчиком оказался 36-летний житель Белово, который уже был до этого судим. Вот и в этот раз он совсем скоро предстанет перед судом: как сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области, расследование уголовного дела уже завершено, и оно передано в суд для рассмотрения по существу.

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