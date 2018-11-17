2018-11-17T04:46:47+03:00
Общество

Пожилая жительница Кемерова ушла в магазин и пропала

Найти женщину удалось в больнице
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КПАрхив КПФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове полицейские помогли местной жительнице найти без вести пропавшую пожилую маму.

80-летняя жительница города Кемерова отправилась в магазин. Прошло достаточно времени, и женщина уже должна была вернуться, однако ее все не было и не было. Тогда ее 50-летняя дочь сначала попыталась найти маму самостоятельно, а потом обратилась за помощью в полицию. Ориентировку с приметами пропавшей передали всем экипажам.

Сотрудник уголовного розыска, опрашивая посетителей и сотрудников магазина, куда ушла пропавшая, узнал, что совсем недавно сюда действительно заходила пожилая женщина. Ей стало плохо, и женщине вызвали скорую помощь. И действительно: пропавшая находилась в больнице. Вот только назвать врачам данные родственников и адрес она не смогла.

50-летняя дочь была очень рада, когда нашлась ее мать. Она поблагодарила сотрудников полиции за помощь, а те, в свою очередь, напомнили ей, что пожилому человеку лучше пройти добровольную дактилоскопию: в случае ЧП, когда пожилой человек растерялся или по состоянию здоровья не может назвать своего имени, по отпечаткам пальцев можно будет быстро установить его имя.

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