2018-11-17T06:45:37+03:00
Происшествия

Вор-форточник похитил в кемеровском магазинчике 25 тысяч рублей

Найти злоумышленника удалось по отпечаткам пальцев
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Архив КПАрхив КПФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Кемеровские полицейские по горячим следам задержали вора-«форточника», который похитил выручку в магазине.

40-летняя кемеровчанка обратилась в отдел полиции и рассказала о том, что ночью кто-то забрался в торговый павильон. О том, что в магазинчике была совершена кража, красноречиво говорило сломанное крепление на небольшом окошке. Именно через него злоумышленник забрался в киоск и похитил 25 тысяч рублей.

«Форточника» удалось вскоре задержать, а помогли в этом оставленные на месте преступления отпечатки пальцев. Ночным грабителем оказался неоднократно судимый 30-летний кемеровчанин. После того, как его задержали, мужчина во всем признался. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по кемеровской области, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Киселевска не смогла продать дом из-за наведенной порчи
Из новокузнецкого аэропорта в Шерегеш запущен один автобус
Пожилая жительница Кемерова ушла в магазин и пропала
Кузбассовец с детьми спас девочку от грабителя
В Кемеровском районе пропал мужчина со шрамом на лбу
В области создадут «Гильдию гостеприимства Кузбасса»
Сергей Цивилев пообещал сохранить вечерние рейсы из Кемерова в Москву
В кузбасском Управлении ФСБ новое назначение
Сбербанк запустил начисление повышенных бонусов СПАСИБО
Жительница Кузбасса разрешила спор с сожителем при помощи кувалды
Жертва телефонного мошенника из кузбасской колонии стала его соучастницей
Новокузнецкий аэропорт теперь называется по-новому
Глава Междуреченска прокомментировал тест с детской площадкой
Кузбассовец не поздравил сына с днем рождения и погиб от руки родственника
В Шерегеше заблудились четыре туристки из Красноярска
Ярче и праздничней: новокузнецкие фонтаны засветились огоньками
Житель Березовского попал в полицию из-за забытого паспорта
В Новокузнецке предприниматель случайно оставил без света Кузнецкий мост
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает День рождения
Журналисты узнали, как за решеткой живет Юрий Мовшин