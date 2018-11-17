Вор-форточник похитил в кемеровском магазинчике 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:45 2018-11-17T06:45:37+03:00

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Кемеровские полицейские по горячим следам задержали вора-«форточника», который похитил выручку в магазине.

40-летняя кемеровчанка обратилась в отдел полиции и рассказала о том, что ночью кто-то забрался в торговый павильон. О том, что в магазинчике была совершена кража, красноречиво говорило сломанное крепление на небольшом окошке. Именно через него злоумышленник забрался в киоск и похитил 25 тысяч рублей.

«Форточника» удалось вскоре задержать, а помогли в этом оставленные на месте преступления отпечатки пальцев. Ночным грабителем оказался неоднократно судимый 30-летний кемеровчанин. После того, как его задержали, мужчина во всем признался. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по кемеровской области, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.