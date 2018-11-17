2018-11-17T08:09:16+03:00
Общество

В Кемерове сняли на видео работу пьяного дворника

Женщина с лопатой едва не замерзла на морозе [видео]
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: кадр видео очевидца.Фото: кадр видео очевидца.
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Житель Кемерова снял на видео пьяную женщину, которая вышла убирать снег во дворе. Дворник едва не замерзла, сидя в снегу.

Читатель «Комсомольской правды» прислал в редакцию видео, которое снял из окна квартиры на улице Терешковой. Во дворе на снегу сидела дворник, лопата лежала рядом. Женщина была сильно пьяна и не могла встать. Однако к ней на помощь пришел мужчина – он помог даме подняться со словами «Давай иди, грейся, а то замерзнешь». Работница подняла лопату и, шатаясь, пошла в дом.

Нетрезвая женщина-дворник чуть не замерзла в сугробе в Кемерове.Видео: очевидец

«Молодец баба, тело сломлено, но характером осталась непобежденной», – отметил автор видео.

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