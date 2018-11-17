В Кемерове сняли на видео работу пьяного дворника
Житель Кемерова снял на видео пьяную женщину, которая вышла убирать снег во дворе. Дворник едва не замерзла, сидя в снегу.
Читатель «Комсомольской правды» прислал в редакцию видео, которое снял из окна квартиры на улице Терешковой. Во дворе на снегу сидела дворник, лопата лежала рядом. Женщина была сильно пьяна и не могла встать. Однако к ней на помощь пришел мужчина – он помог даме подняться со словами «Давай иди, грейся, а то замерзнешь». Работница подняла лопату и, шатаясь, пошла в дом.
Нетрезвая женщина-дворник чуть не замерзла в сугробе в Кемерове.Видео: очевидец
«Молодец баба, тело сломлено, но характером осталась непобежденной», – отметил автор видео.