В Кемерове сняли на видео работу пьяного дворника

СЕГОДНЯ 08:09 2018-11-17T08:09:16+03:00

Женщина с лопатой едва не замерзла на морозе [видео]

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Житель Кемерова снял на видео пьяную женщину, которая вышла убирать снег во дворе. Дворник едва не замерзла, сидя в снегу.

Читатель «Комсомольской правды» прислал в редакцию видео, которое снял из окна квартиры на улице Терешковой. Во дворе на снегу сидела дворник, лопата лежала рядом. Женщина была сильно пьяна и не могла встать. Однако к ней на помощь пришел мужчина – он помог даме подняться со словами «Давай иди, грейся, а то замерзнешь». Работница подняла лопату и, шатаясь, пошла в дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/678216" frameborder="0"></iframe> Нетрезвая женщина-дворник чуть не замерзла в сугробе в Кемерове.Видео: очевидец

«Молодец баба, тело сломлено, но характером осталась непобежденной», – отметил автор видео.