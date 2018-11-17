2018-11-17T09:13:42+03:00
Общество

В кемеровском детском саду среди грязной посуды бегали тараканы

Приставы были вынуждены закрыть детсад
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кемерове судебные приставы приостановили деятельность частного детского сада, в котором были обнаружены тараканы и грязная посуда.

Жительницы города Кемерово привела своего ребенка в один из частных детских садов. Каково же было ее удивление, когда обнаружилось, что в помещении, где ее ребенок проводить большую часть времени, бегают тараканы, дети спят на ветхом белье, а режим питания и вовсе нарушен. Кемеровчанка обратилась в региональное управление Роспотребнадзора, и его специалисты провели внеплановую проверку в детском саду.

Результаты проверки оказались неутешительными: в саду не оказалось ни двухнедельного меню, ни документов на пищевые продукты, а блюда готовились без соблюдения технологии.

- Сотрудниками территориального отдела Роспотребнадзора также были обнаружены грязные разделочные ножи и не промытые кружки, отсутствие маркировки на постельном белье, мелкий бытовой мусор, в туалетной комнате и кухне — павшие и живые тараканы, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.

Все эти нарушения создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний – именно поэтому суд постановил приостановить работу детского сада на 25 суток. А пока он будет закрыт, владелица сада должна устранить все нарушения.

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