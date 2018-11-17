В Кемерове случилось ДТП в стиле «Пункта назначения»

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-17T11:12:18+03:00

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В Кемерове на остановке «СКК «Октябрьский» случилось курьезное ДТП. К счастью, обошлось оно без пострадавших.

Очевидцы разместили в социальных сетях фотографии с места дорожно-транспортного происшествия. На снимках видно, что из стоящей на дороге грузовой машины выпали доски.

- На перекрестке, когда трогался, машину сначала задрало, а потом вывалились доски, - рассказал о случившемся очевидец.

Комментаторы тут же заметили, что случившееся очень сильно напоминает эпизод из всем известного фильма «Пункт назначения», с небольшими поправками: вместо лесовоза здесь скоромных размеров грузовичок, а вместо бревен – всего лишь доски. Один из очевидцев ДТП отметил, что водитель грузовика, скорее всего, не учел грузоподъемность машины или не рассчитал длину перевозимого груза. Другой – заметил, что после просмотра фильма «Пункт назначения» любые доски вызывают страх. Однако все сошлись во мнении: очень хорошо, что никто при инциденте не пострадал.