В Кедровке вновь появилась скорая помощь

СЕГОДНЯ 12:55 2018-11-17T12:55:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В жилом районе областного центра, Кедровке, вновь заработала скорая помощь.

Дежурный пост Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи начал работу в пятницу, 16 ноября. Расположился он в доме №147а по улице Греческая деревня. Выездная бригада скором помощи теперь будет круглосуточно дежурить в Кедровке, оказывая помощь каждому, кто в ней нуждается. В распоряжении подстанции один автомобиль, а на вызовы будет выезжать бригада в составе двух фельдшеров или фельдшера и врача.

Напомним, с 2016 года в Кедровке и Промышленновском районе не было дежурного медперсонала скорой помощи. А для помощи местным жителям – а это более 18 тысяч человек – выезжали бригады медиков с других подстанций Кемерова.