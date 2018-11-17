В Кемерове при пожаре погиб 42-летний мужчина

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-17T13:07:21+03:00

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Накануне в Кемерове случилось чрезвычайное происшествие: здесь при пожаре погиб мужчина.

По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о пожаре в частном доме поступил на пульт диспетчера в 20:46. Очевидцы сообщали о том, что горит один из домов по улице 2-я Нагорная. На место чрезвычайной ситуации тут же выдвинулись шесть единиц техники и 24 спасателя. Локализовать огонь удалось лишь в 21:17. Полностью ликвидирован пожар был в 21:18.

Уже после того, как пожар был потушен и спасатели провели разведку, они обнаружили в доме тело 41-летнего хозяина жилища, - об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса. также известно, что в доме находился 24-летний гость мужчины – его с признаками отравления угарным газом доставили в больницу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины случившегося пожара.