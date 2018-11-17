Городу Кемерово подарили экоавтобус

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-17T14:09:45+03:00

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В День рождения «Азота», крупнейшего химического предприятия региона, его руководство преподнесло городу подарок – экоавтобус.В честь 100-летия Кемерова и 300-летия Кузбасса.

Современный пассажирский автобус марки «МАЗ» ра ботает на природном газе метане. Благодаря экологически чистому топливу, автобус наносит в разы меньше вреда, чем транспорт на традиционном топливе. Кроме того, см автобус удобен для пассажиров. Так, одновременно в нем могут ехать 100 человек, а для пассажиров, которые передвигаются на инвалидных колясках, предусмотрен трап для заезда, имеются и ремни для их крепления во время движения.

Новый автобус выделяется среди прочих – он оформлен яркими постерами на экологическую тему.

- На приобретение экоавтобуса «Азот» направил 11,5 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.