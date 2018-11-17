Погода в Кемерове 18 ноября: мороз, гололедица и переменная облачность

СЕГОДНЯ 15:08 2018-11-17T15:08:52+03:00

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Последний выходной на неделе будет морозным и снежным, - об этом сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Холоднее всего грядущей ночью будет на востоке Кузбасса – здесь столбики термометров опустятся до -22…-27 градусов. В основном же на территории области ночная температура будет держаться в пределах -15…-20 градусов. В Кемерове ожидается -17…-19 градусов.

День обещает быть морозным: в большинстве районов воздух прогреется до -5…-10 градусов, а в Кемерове – лишь до -8. На востоке области по-прежнему будет холоднее всего: до -15 градусов.

В течение всего дня в Кузбассе солнце будет сменяться облаками, и небольшой снег – умеренным, а порывы восточного ветра могут достигать 11 метров в секунду.

Выходя на прогулку или собираясь в поездку на автомобиле, помните: в воскресенье ожидается гололедица.