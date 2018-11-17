Около пяти тысяч человек праздновали открытие сезона в Шерегеше

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-17T16:54:25+03:00

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17 ноября в Шерегеше состоялось торжественное открытие горнолыжного сезона. Около пяти тысяч человек принимали участие в праздничных мероприятиях, а их безопасность охраняли около 100 полицейских.

Общественный порядок и безопасность порядка пяти тысяч гостей горнолыжного курорта обеспечивали примерно 100 сотрудников полиции, а также сотрудники частных охранных организаций, казаки и добровольные народные дружинники. Такие меры безопасности нужны для того, чтобы отдых запомнился гостям только положительными эмоциями, уникальной природой и отличными горнолыжными трассами. Именно поэтому сотрудники Госавтоинспеции следили за тем, чтобы водители соблюдали Правила дорожного движения как в самом поселке, так и на пути к нему, а также за безопасностью пассажиров автобусов.

- В самом поселке полицейские обеспечивают патрулирование жилого сектора и мест массового скопления людей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сообщить о преступлениях или правонарушениях жители и гости горнолыжного центра Кузбасса всегда могут по телефону дежурной части отдела полиции «Шерегеш» ОМВД России по Таштагольскому району 8-(38473)-6-51-02, участковым уполномоченным полиции 8-(38473)-6-50-27 или начальнику отдела полиции «Шерегеш» 8-(38473)-6-52-52.