Названа причина плохого обогрева домов жителей кузбасского поселка Белогорска

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-17T17:42:16+03:00

Даже после ремонта оборудования котельной в домах было холодно

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Стало известно, почему после устранения неполадок на конвейере в домах жителей поселка Белогорска по-прежнему было прохладно.

Как сообщает департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, после устранения нештатной ситуации директор СОКРСЖ Сергей Муранов, начальник областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кирилл Десяткин, глава Тисульского района Дмитрий Панин и глава поселка Римма Чумаченко проверили запас и качества угля, который использовался в котельной. Выяснилось, что эксплуатирующая организации каменного угля хорошего качества использовала бурый уголь. После того, как стал использоваться качественный уголь, в дома жителей поселка вернулось тепло.

- Пока еще в отдельных квартирах возможен недогрев, что связано с работой внутренних систем дома, - отмечает пресс-служба департамента. - По заявкам жильцов управляющие компании устраняют выявленные нарушения, проводят перезапуск систем.

Напомним, конвейер углеподачи на поселковой котельной остановился вечером 11 ноября. На место ЧП работали лучшие аварийные бригады – в том числе из Бийска, и благодаря этому ремонт удалось провести в сжатые сроки. К слову, эксплуатирующая организация взяла на себя обязательно утеплить, а позже – и заменить конвейер углеподачи. Это сделает работу котельной более надежной и стабильной.