Неадекватный пассажир напал на таксиста в Междуреченске

СЕГОДНЯ 03:55 2018-11-18T03:55:35+03:00

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Пьяный житель Междуреченска напал на водителя такси. Причиной столь грубого поведения стал отказ водителя в поездке.

Мужчина вызвал такси к одному из домов на улице 50 лет Комсомола. Когда водитель приехал на место, он, вместо того, чтобы посадить клиента, заявил, что никуда его не повезет. Как оказалось, некоторое время назад мужчина уже подвозил именно этого пассажира, и тот не расплатился за предыдущую поездку.

Клиенту не понравился отказ, и он тут же пнул машину, а потом – еще и еще раз. В конце концов, неадекватный клиент повредил зеркало автомобиля. Но к этому моменту таксист успел сообщил о буйном мужчине диспетчеру, и она вызвала подкрепление. До прибытия бойцов Росгвардии водитель удерживал дебошира, а потом передал его в руки стражей порядка.

- Агрессивным клиентом оказался 28-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего его передали сотрудникам полиции.