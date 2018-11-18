В больнице Анжеро-Судженска появился уникальный аппарат

СЕГОДНЯ 05:04 2018-11-18T05:05:10+03:00

Пациентам больше не нужно ездить за медпомощью в Кемерово

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В Анжеро-Судженской больнице появился новый универсальный аппарат.

Врачи и пациенты больницы города Анжеро-Судженска рады: в больнице вновь заработал эндоскопический кабинет. Сюда поступило новое оборудование – японский гастрофиброскоп Pentax. Благодаря ему можно проводить диагностику и лечение экстренных состояний в хирургии, онкологии, терапии, кардиологии – и не только! А главное, все это можно делать непосредственно в больнице.

Некоторое время назад единственный видеогастроскоп, поступивший в больницу в 2013 году, вышел из строя. На нем ежегодно проводилось порядка шести тысяч эндоскопических исследований, однако после поломки аппарата пациенты были вынуждены обращаться за помощью в областной центр. Теперь же анжеро-судженцы смогут получать необходимую помощь быстро и качественно.