2018-11-18T06:56:12+03:00
Происшествия

В Междуреченске ночью загорелась квартира

Возгорание произошло из-за сигареты
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: МЧСФото: МЧС
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Ночью в Междуреченске загоралась квартира в многоэтажном доме. Возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 05.47 спасателям пришло сообщение о пожаре в доме на проспекте 50 лет Комсомола. Пожар произошел в квартире на втором этаже. На место выезжали семь спасателей и две единицы техники.

– На момент прибытия из окна квартиры шел дым. Эвакуация жильцов подъезда не потребовалась. в результате в комнате обгорела кровать и закоптились стены, – рассказали в МЧС.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

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