В Междуреченске ночью загорелась квартира
Возгорание произошло из-за сигареты
Фото: МЧС
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Ночью в Междуреченске загоралась квартира в многоэтажном доме. Возгорание произошло из-за неосторожности при курении.
Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 05.47 спасателям пришло сообщение о пожаре в доме на проспекте 50 лет Комсомола. Пожар произошел в квартире на втором этаже. На место выезжали семь спасателей и две единицы техники.
– На момент прибытия из окна квартиры шел дым. Эвакуация жильцов подъезда не потребовалась. в результате в комнате обгорела кровать и закоптились стены, – рассказали в МЧС.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности при курении.